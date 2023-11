Regione Lazio | 400 posti letto al Ministero degli Esteri | l’emergenza abitativa passa dagli studenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Larinuncia agli spazi di fronte al piazzale della Farnesina per cederli al: è polemica. A Roma e nelpersiste il problema dei fuorisede.dai numeri e attraverso cifre che non soddisfano nessuno si descrive un problema concreto. È impossibile studiare lontano da casa e le grandi città non sembrano più concepire quella che un tempo era una possibilità, adesso diventa una necessità. Soprattutto per chi, magari, non nasce in una grande metropoli e deve spostarsi. Lo studente medio comincia a chiedersi: posso permettermelo? Nella maggior parte dei casi, a questi tassi e con questi prezzi, la risposta è no. Se prima le rinunce erano sporadiche, ora stanno diventando ...