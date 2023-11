Regala la Biodiversità | l’idea di 3Bee per un Natale che tutela gli ecosistemi

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per il2023,propone l’iniziativala, con cui fare doni che contribuiscono a sostenere progetti di studio e ricerca scientifica per il clima e gli. Attraverso diverse opzioni regalo sostenibili,offre infatti un modo concreto di impegnarsi nelladell’ambiente e della. L’iniziativa si inserisce, di fatto, in un contesto in cui la sostenibilità è sempre più al centro delle scelte dei consumatori. L’attenzione verso il pianeta è cresciuta notevolmente, con un aumento del 71% dei consumatori italiani che preferiscono prodotti e servizi di aziende con valori sostenibili. L’85% dei consumatori considera anche più innovativi e di migliore qualità i prodotti sostenibili. Foto da Ufficio ...