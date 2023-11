Redmi K70 | confermata la data di lancio e svelate le specifiche tecniche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nella giornata odierna,ha svelato ladidella serieK70 e, secondo il teaser condiviso dall’azienda, gli smartphoneK70, K70E e K70 Pro saranno lanciati in Cina mercoledì 29 novembre. Oltre alladi, il produttore cinese ha anche confermato che il modello di fascia alta della serie K70, ossia ilK70 Pro, sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, tra i SoC più avanzati del momento. Quanto agli altri due modelli, ilK70E è stato confermato per essere dotato di chipset MediaTek Dimensity 8300, mentre ilK70 Vanilla potrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2. Come confermato danegli ultimi giorni, ...

Poco F6 è la versione globale di uno smartphone Redmi completamente diverso da quello ipotizzato in precedenza, secondo nuove prove

Sono emerse nuove informazioni sul Poco F6, uno dei due modelli in arrivo della nuova serie Poco flagship di Xiaomi. Si dice che sia la versione globale di uno smartphone cinese della serie Redmi K70, ...

Xiaomi listed Redmi Buds 5 Pro earbuds for 399 yuan ($56) ahead of its Redmi event

Xiaomi listed Redmi Buds 5 Pro Earbuds on JD.com for 399 yuan in Snow White, Obsidian Black, and Ice Porcelain Blue, ahead of its highly anticipated Redmi event.