Rebus ostaggi | l’accordo Israele-Hamas può saltare?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nella conferenza stampa televisiva che si è tenuta dopo l’approvazione da parte del governo israeliano deldi tregua, Netanyahu, Gallant e Gantz hanno affermato che la guerra continuerà fino alla totale distruzione die alla liberazione di tutti gli. In vista dell’inizio della sospensione dei combattimenti Striscia di Gaza, i leader dihanno fatto chiaramente capire che avrebbero presto portato avanti la loro missione per demolire il gruppo terroristico e la sua leadership, ma non è tutto. Benjamin Netanyahu ha affermato di aver incaricato il Mossad di prendere di mira i capi di“ovunque si trovino”, mettendo in chiaro che anche se entrasse in vigore la tregua, che in teoria dovrebbe durare quattro giorni ma che potrebbe essere prolungata, non esiste lo stesso ...