Real Madrid-Napoli | buone notizie per il tecnico | è tornato ad allenarsi in gruppo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo la sfida contro l’Atalanta, ilaffronterà al Santiago Bernabeu ilin vista della sfida di mercoledì, con un giocatore pienamente recuperato. Sono giorni di fermento in casa, vista l’attesa per assistere alla prima uscita ufficiale di Mazzarri al ritorno sulla panchina azzurra. Ildovrà fronteggiare una serie di partite dal tasso di difficoltà altissimo, come la sfida col. Proprio versoarriva il recupero importante di un giocatore, che sarà a disposizione mercoledì.per Ancelotti: Bellingham rientrato inIl...