RdC | consiglio regionale boccia mozione per sostegno ex percettori | è bagarre

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue mozioni per ilagli exRdC in Campania, una ritirata e unata. Scoppia lain. “Dopo alcuni giochetti, ho ‘costretto’ la maggioranza a prendersi delle responsabilità” dice Maria Muscarà (gruppo misto), dopo il No dell’aula alla sua. Il testo ricordava i circa 260.000 nuclei familiari campani – tra reddito e pensione -, destinati a perdere il beneficio, o già tagliati fuori dalla riforma del governo. Perciò chiedeva di “aiutare le famiglie in difficoltà con fondi regionali”, sostenendo “la discrepanza tra reddito precedente e reddito attuale”. La proposta sollecitava pure “un tavolo per promuovere un ‘piano straordinario per il lavoro'”.affine da Gennaro ...