Ranocchia | «Juve-Inter? Non penso che le squadre si snatureranno per questa partita»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Andrea, ex giocatore dell’, ha parlato a Telelombardia del match trantus e nerazzurri. Le dichiarazioni Andrea, ex giocatore dell’, ha parlato a Telelombardia del match trantus e nerazzurri. Le dichiarazioni. PAROLE – «ntus-? La vedo bene, l’è una squadra con esperienza, solidità e maturità importanti. Lantus è sempre lantus: in queste partite qui tutti i giocatori tirano fuori qualcosa in più. Mi auguro che vada bene per noi. Nonche lesiper. L’ha trovato il suo modo di giocare ...