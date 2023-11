RAIPLAY | Falcon Lake dal 25 novembre L’esordio alla regia dell’attrice canadese Charlotte Le Bon

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dal 25arriva in esclusiva suil filmIl folgorante esordioLe Bon, dal 25va ad arricchire l’offerta cinematografica esclusiva diè un racconto di formazione che vede protagonisti il tredicenne Bastien (Joseph Engel) e la sedicenne Chloé (Sara Montpetit). Le loro famiglie trascorrono le vacanze sul lago Quebec, in una baita che secondo una leggenda sarebbe infestata dai fantasmi. Tra i due ragazzi nasce un’amicizia che per Bastien però è qualcosa di più e, sebbene Chloé sia di qualche anno più grande, lui è pronto a superare ogni timore pur di arrivare al suo ...