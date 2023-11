Rackete capolista e svolta “green” | la strada della sinistra tedesca di Linke dopo la scissione “Unici contro le lobby dell’industria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) A un certo punto nel padiglionefiera di Augusta, durante il congressodi sabato scorso, una farfalla si è posata sulla mano di un delegato che l’ha liberata con delicatezza sotto il podio. È l’immagine che suggella il nuovo corso ambientalista del partito. Laalle prossime elezioni europee candida, oltre al rodato Martin Schirdewan, anche l’indipendente Carola. L’ex capitana coniuga il nuovo corso del partito di politica di accoglienza dei rifugiati all’indirizzo ecologista. La sua scelta come indipendente, confermata dal 77,8% dei voti, è una scommessa sulla sua inesperienza nella politica professionale. Si è dovuta già far perdonare un’intervista alla Die Zeit in cui ha affermato che la ...