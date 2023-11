Quotidiani sportivi | le prime pagine | David verso il Milan e Juve-Inter

Contributi ai giovani per attività culturali, musicali e sportive

... eventi musicali, culturali eoppure per andare al cinema e a teatro, nei musei, parchi naturali e altri luoghi della cultura, ma anche per acquisto libri,e periodici, prodotti ...

Prime pagine: "Fate i campioni"; "Match point" GianlucaDiMarzio.com

Quotidiani sportivi, le prime pagine: verso la sfida Juventus-Inter Pianeta Milan

Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 23 novembre

La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...

Le aperture inglesi - Raphael Varane è pronto a lasciare il Manchester United

Le aperture dei giornali inglesi di giovedì 23 novembre 2023: Mirror Sport "Get Rid of Var". Titola così il quotidiano Mirror.