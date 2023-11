“Questo però non l’ha detto…” Ida Platano tronista a Uomini e Donne e Alessandro Vicinanza all’attacco

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ai colpi di scena non finiscono mai e così dopo lo choc di vedere Idasul trono, ecco tornare nel parterre anche il suo ex fidanzato,. L’ultima volta che li abbiamo visti in studio sembravano innamoratissimi. Parlavano anche di convivenza mettendo così a tacere le voci di una crisi. Non era una vita fa ma settembre scorso. Ora, novembre 2023, quella storia è chiusa a doppia mandata ed entrambi sono pronti a voltare pagina. Dopo la rottura, la ex dama è stata contattata dalla redazione che le ha offerto il trono. Idaha accettato e proprio in questi giorni la stiamo vedendo sulla poltrona rossa. Ma presto, lo dicono le anticipazioni, assisteremo anche al ritorno dima non per ...