Quei rigurgiti populisti dell' era grillina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il Paese non ha risorse sufficienti per una manovra significativa a causa del governo grillino a guida Giuseppe Conte che ha regalato soldi a chiunque con provvedimenti realizzati senza raziocinio né regolamentazione né controllo alcuno. Reddito di cittadinanza e bonus edilizi su tutti. Non sono stati neppure capaci di fare una previsione di spesa e così ora paghiamo i danni (oltre 100 miliardi) e li pagheremo per anni. Tutto questo non sembra esser bastato a molti italiani per comprendere quali devastanti conseguenze causa il populismo. Quando i ministri del Movimento 5 Stelle hanno esultato come esagitati affacciati dal balcone di palazzo Chigi gridando di aver sconfitto la povertà, molti non hanno compreso che avevano sconfitto la loro di povertà e aggravato quella del Paese. Eppure ancora oggi c'è chi alimenta il peggior populismo e solletica le panze dei sempliciotti da ...