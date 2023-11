Quanti soldi ha guadagnato l’Italia con la semifinale di Coppa Davis? Montepremi e cifre

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023)si è qualificata alle semifinali della2023. Gli azzurri hanno sconfitto l’Olanda per 2-1 sul cemento indoor di Malaga e si sono guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione per Nazionali di tennis. Matteo Arnaldi ha perso in apertura contro van de Zandschulp al tie-break del terzo set, poi Jannik Sinner ha travolto Griekspoor in due set e l’altoatesino si è esaltato anche nel doppio di spareggio in coppia con Lorenzo Sonego. I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo sabato 25 novembre per fronteggiare la vincente del confronto tra Serbia e Gran Bretagna. L’apoteosi odierna in terra spagnola riporta il Bel Paese tra le quattro grandi del Pianeta e ora non è vietato sognare in grande, la caccia all’Insalatiera continua anche se all’orizzonte si profila una ...