Quando il biathlon in tv questo fine settimana | orari Oestersund | programma 25-26 novembre | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il conto alla rovescia sta per scadere. Nel week end del 25-26la Coppa del Mondo di2023-2024 prenderà il via. Sulle nevi di(Svezia) assisteremo all’Opening stagionale e nei primi due giorni citati saranno inprove emozionanti che varrà la pena seguire. Nel day-1 vi saranno la Single mixed relay e la staffetta mista da seguire, mentre domenica 26 sarà la volta delle due Individuali (femminile e maschile). Perprimo round, il direttore tecnico azzurro Klaus Höllrigl ha convocato Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer (febbricitante ed in dubbio per le gare diweekend), Samuela Comola, Rebecca Passler e la debuttante Beatrice Trabucchi al femminile e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Lukas ...