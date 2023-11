Putin | svolta pacifista | “Occorre mettere fine alla guerra in Ucraina” | Meloni | “Potrebbe ritirarsi”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) In unaretorica significativa, il presidente russo Vladimirha dichiarato, durante il vertice del G20, che è necessario “pensare a come porrea questa tragedia” in, dendo per la prima volta il conflitto come una “” anziché un’operazione militare speciale. È unche si improvvisaquello che parla via videoconferenza al G20 dimostrando un’apertura chiaramente dovutasituazione di complessità che la Russia sta vivendo proprio a seguito dell’invasione del Donbass. Giorgiascettica: “” Giorgia, intervenendo a Berlino accanto al cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha accolto con ...