(Di giovedì 23 novembre 2023) Life&People.it Courmayeur, Cortina, Saint Moritz, da sempre località sciisticheche si trasformano in straordinarie passerelle moda.ne sanno qualcosa, e, dopo il successo della scorsa collezione le designer Camille Miceli e Mathilde Lacoste, direttrice creativa del marchio skiwear, hanno dato vita ad una nuovafondendo stile e praticità. Alcune delle iconiche stampeanimano capi tecnici e termici visto il successo della2022, e, quest’ultima collezione è una fresca esplosione di colore su silhouette essenziali che esprimono un nuovo glamour sportivo. © Ph. Vito Fernicola La moda è fonte inesauribile di creatività, per designer e stilisti, sin da quando negli anni Quaranta, il marchese Emilio ...

Pucci x Fusalp: la capsule collection sportiva più chic dell'inverno

insieme per la loro seconda collaborazione creativa che ridefinisce l'abbigliamento sportivo in versione glamnuovamente insieme per una seconda collaborazione fra ...

Pucci x Fusalp: collezione après-ski nss G-club

Pucci x Fusalp: la capsule collection sportiva più chic dell'inverno Grazia

In anteprima il video "J'ai peur" il nuovo singolo di Banda Leon

Milano, 23 nov. (askanews) - In anteprima il video di 'J'ai peur' il nuovo singolo di Banda Leon, un viaggio emotivo tra amore e ...

Cresce la passione della moda per lo sci: da Balenciaga a H&M, le novità da indossare sulla neve

Emilio Pucci fu il primo a firmare tute da sci, la collezione Neve di Armani risale agli anni Novanta, Moncler è passato dalle vette allo streetwear. L’aumento della spesa in esperienze sta portando v ...