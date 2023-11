PSG-Monaco | dove vedere il big match di Ligue 1

Leggi su europa.today

(Di giovedì 23 novembre 2023) La1 riparte con il botto dopo la sosta per le Nazionali. Venerdì alle 21 èdi altissima classifica tra la capolista Paris Saint Germain e ilal momento terzo della classe e che sogna l'impresa per agganciare in testa proprio i prossimi avversari. Sarà una sfida frizzante con...