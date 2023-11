Psg | infortunio Marquinhos | “Spero in nulla di grave”

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’di, fa tremare il PSG. Il giocare è uscito all’intervallo della sfida di ieri tra Brasile e Argentina accusando un problema al tendine del ginocchio sinistro. Difficile in questo momento la sua presenza nel match contro il Monaco e in quello contro il Newcastle in Champions League. “Ho sentito una fitta, mi faceva male e per questo sono uscito. Vedremo, ho fatto i primi esami e quando arriverò a Parigi ne sosterrò altri. Arriverò giovedì e la partita col Monaco sarà vicina, vedremo.che non ci sia niente die di poter giocare il prima possibile”, ha dichiarato il 29enne. SportFace.

Psg - infortunio Zaire-Emery : nessuna frattura - ma torna in campo nel 2024

Milan - Krunic, tra rinnovo e addio: il punto della situazione

Il centrocampista bosniaco, con l'di Ismael Bennacer, è diventato di fatto un ... visto in questo inizio di stagione, ma nella sfida più importante, quella contro il, quando il Diavolo è ...

Neymar, la clamorosa indiscrezione: “Arrivò al PSG da infortunato” ItaSportPress

Dalla Francia – Neymar era già afflitto dagli infortuni al PSG: il retroscena CalcioNapoli1926.it

Al Real Madrid mancano gli attaccanti: Ancelotti pensa a Icardi per gennaio

Un infortunio non da poco, dato che l’attaccante dovrà stare ... Uno score che non ha ripagato i 50 milioni spesi dal Psg all’Inter. Fino all’esclusione netta dal blocco dei titolari. In seguito ...

Girone Champions Milan: tegola Psg, perde per infortunio il suo giocatore! I dettagli

Girone Champions Milan: tegola Psg, perde per infortunio il suo giocatore! I dettagli sulle condizioni del calciatore Tegola in casa Psg in vista del girone di Champions League che include anche il Mi ...