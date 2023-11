Programma Gol | Nappi Lega | accenni di intervento solo dopo nostre sollecitazioni

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) , vigileremo su esito di ennesime promesse “È proprio il caso di dirlo: nonostante De Luca, anche oggi assente in Aula, egrazie allela Regione dà finalmente segni di vita e accenna interventi per la esecuzione delGaranzia Occupabilità Lavoratori. Da un anno e mezzo 120 milioni di euro stanziati dal Governo per la formazione e per dare opportunità di lavoro ai campani, sono rimasti chiusi nel cassetto, un delitto per una regione che per giunta fa segnare livelli drammatici in termini di occupazione, posizionandosi ultima sia a livello nazionale che europeo. Sia chiaro, come sempre non faremo sconti a nessuno: vigileremo perché le odierne promesse della Giunta si tramutino in fatti”. Lo ha affermato Severino, capogruppo dellanel ...