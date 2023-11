Progetto Castel Volturno | Diana | “Nomineremo assessori che conoscono città e che sentono propri i bisogni dei cittadini”

A Castelnuovo via al progetto "l'Europa dei diritti"

Portofino - Maurizio Raggio : “Ho fatto io da facilitatore per la vendita del castello San Giorgio”. E annuncia un progetto per la zona dell’ex Cavalluccio con posti auto e centro congressi

Castello San Giorgio a Portofino - ecco l’acquirente : Fort Partners di Miami (non Bill Gates e Four Seasons) - per oltre € 60 mln : “Sarà il progetto più bello e più lussuoso della Liguria degli ultimi vent’anni” - ESCLUSIVA