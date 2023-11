Prodotti senza combustione A che punto è il dibattito in Italia e all’estero

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Nonostante sia evidente che iche producono vapore e non fumo riducano di molto il rischio e il danno, il marketing aggressivo delle grandi compagnie del tabacco ha prodotto altri danni. I produttori hanno invaso i territori sacri della scienza e dei suoi rappresentanti prendendo contatti diretti con società scientifiche, supportando convegni, difendendo la nuova era, quella della harm reduction. Questo ha messo in allarme chi segue da sempre il tabagismo e i comparti della sanità. Nonostante sia evidente che se tutti i fumatori passassero all’elettronico avremmo un crollo di incidenza e prevalenza di molti tumori, i vaporizzatori non vengono più visti come strumenti di harm reduction, ma come strumenti di marketing”. Le parole del professor Giacomo Mangiaracina, specialista in Salute pubblica, docente alla facoltà di Medicina e Psicologia all’Università ...