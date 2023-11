Processo a ultrà Genoa | Cataldi precisa | “Non ho minimizzato l’episodio in cui è stata coinvolta mia moglie”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Gli articoli e le notizie pubblicate in serata sul mio conto riportano ricostruzioni parziali, strumentali e sensazionalistiche, oltre che lesive della mia persona, relativamente ad una vicenda, accaduta nel 2017 dopo una partita di calcio e che oggi mi vede come testimone di unpenale. Per chiarezza: non hoin cui èmia, la persona che amo e stimo di più al mondo”. Lo ha scritto in una storia su Instagram il centrocampista della Lazio, ed ex rossoblù, Danilo, sentito a Genova come testimone ala 15delper i ricatti alla società, in relazione ad un episodio che vide ladel calciatore vittima di un calcio ...