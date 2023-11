Presunte femministe | estremisti di sinistra | insulti a Libero | la solidarietà di Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) ", bersagliato dadieddi, scese in piazza dopo il brutale assassinio di Giulia Cecchettin". Matteo, leader della Lega e vicepremier, esprimeal nostro quotidiano particolarmente preso di mira dai partecipanti del corteo di mercoledì pomeriggio a Milano e non solo. Un omaggio a Giulia che si è trasformato ben presto in un processo politico anche a chi, comeappunto, ha chiesto di non creare un clima di "caccia al maschio" e di non generalizzare inserendo sotto l'etichetta "patriarcato" anche i comportamenti criminali e più abietti. Una estremizzazione ideologica che non aiuta di certo a migliorare la situazione e che anzi ...