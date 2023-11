Presentato il piano attuativo dell’area ex caserma Cadorna

Leggi su lortica

(Di giovedì 23 novembre 2023) Una stretta relazione funzionale, percettiva e d’uso tra il nuovo spazio pubblico e le nuove architetture rispetto al tessuto consolidato della città storica, soluzioni che tengono conto delle volumetrie esistenti, di una mobilità dolce e di una nuova viabilità che collega via Garibaldi con via Petrarca: è questa la scelta che sta alla base della ridefinizione dell’intera area exe contermini approvata oggi dalla giunta. Tra gli obiettivi del progetto, c’è quello di garantire un valore d’uso allo spazio aperto che risulterà al centro e acquisterà un significato ed una valenza propria, mentre i nuovi fabbricati insieme agli edifici dell’exorganizzeranno lo spazio generando una nuova piazza centrale racchiusa ma aperta alla città. All’interno dell’isolato, la nuova area pubblica si configurerà come una nuova ...