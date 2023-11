Presentati a Perugia i dati CSR in Italia

AC PERUGIA CALCIO – Dieci giovani biancorossi convocati in Rappresentativa Lega Pro e tre ragazze in Rappresentativa Femminile Under 20

Nuovi sguardi sul mondo grazie a "Educazione all'immagine a 360°"

... narrare per valorizzare il patrimonio , in cui sono statiprogetti artistici e opere d'... docente di matematica e scienze dell'Istituto Comprensivo11, che vorrebbe realizzare nei ...

Perugia sbriga la pratica Padova in tre set Tuttosport

Commissione bilancio: approvata la variazione al previsionale PerugiaComunica

Cesa, l'Udc pronto a rimarciare anche in Umbria

"Rimettere in piedi un partito che faccia riferimento allo scudo crociato e quindi ai valori che sono dietro a quel simbolo penso che sia importante, per farlo rimarciare anche in questa regione": lo ...

LavaNolo-Gate, per gli affari sporchi con le lenzuola ora in otto rischiano il processo

PERUGIA - I presunti affari sporchi con le lenzuola degli ... Dove in udienza preliminare il prossimo 21 dicembre si dovranno presentare in otto, più una società, per rispondere di accuse – a vario ...