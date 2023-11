Pontecagnano | istituita giornata contro violenza sulle donne

Leggi su zon

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il Comune diFaiano aderisce allainternazionale per l’eliminazione della. Essa ricorre il 25 novembre di ogni anno dopo la sua istituzione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999. Su impulso degli Assessorati alle Pari Opportunità, retto da Roberta D’Amico, ed alle Politiche Sociali, Piano di Zona, Diritti ed Inclusione, si sono organizzate svariate iniziative. Saranno in programma dal 24 al 26. Queste saranno volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema quanto mai doloroso ed attuale. Il calendario ha visto la luce in collaborazione con il Museo Nazionale Etruschi di Frontiera, guidato dalla Direttrice Ilaria Menale e le Associazioni del territorio. Sull’argomento, è stato realizzato anche un video unitamente ...