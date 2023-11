Pomigliano si illumina di magia | “Sarà un Natale incantato tra luminarie | mercatini ed eventi culturali”

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il sindaco did’Arco Raffaele Russo: “Per le feste diabbiamo voluto fare uno sforzo economico per i bambini, le famiglie ed il commercio”d’Arco si prepara a celebrare unspeciale con un’zione straordinaria. Il sindaco Raffaele Russo, per la settima volta rieletto, ha lanciato oggi “s’di gioia”.undiverso dai precedenti quello che si appresta a vivere la città: l’amministrazione comunale ha voluto, anche a supporto del commercio locale, chesi trasformasse per le festività natalizie nella città delle luci natalizie, che saranno allestite anche nelle periferie, laddove mai erano state collocate begli anni precedenti e molte anche ...

