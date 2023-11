Polmoniti nei bambini in Cina | le ipotesi su virus e batteri indiziati

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 novembre 2023) Siamo a quasi quattro anni dal via ufficiale della pandemia di Covid-19. e mentre nel mondo si diffondono infezioni virali di stagione, come l’influenza, che si sommano ai casi di Covid da varianti Eris, Pirola ed altri ceppi discendenti da Omicron, dallagiunge un nuovo allarme. Attraverso ProMed, un sistema di sorveglianza che registra i casi su scala globale, si annunciano casi in crescita di “polmonite non diagnosticata” nei, con febbre alta e possibili segni polmonari. Ma non c’è tosse. Questi al momento i dati che si hanno. Quindi si possono fare solosulle cause. Ecco, in sintesi, a cosa attribuiscono queste infezioni gli stessi cinesi, che pongono sul banco degli imputati anche, come mycoplasma pneumoniae, oltre a. Possibili rischi ...