Polmonite misteriosa tra bambini in Cina | da Bassetti a Gismondo | cosa dicono esperti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - Epidemia didalle cause misteriose si è diffusa neiin. "Ci riporta indietro di quattro anni: era proprio questo periodo quando nel 2019 vennero fuori i primi dati sulle polmoniti atipiche in", sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. Un nuovo allarme sanitario arriva dal gigante asiatico, eccogli. "Questa volta la situazione sembra leggermente diversa, nel senso che riguarda soltanto ie un'area particolarmente fredda del Paese . Potrebbe dunque trattarsi di infezioni di stagione, che possono essere virali e batteriche. E' determinante, però, non ...