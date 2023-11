In Cina è in corso una misteriosa epidemia di polmonite tra i bambini : «Molti sono ricoverati in ospedale»

In Cina è in corso una misteriosa epidemia di polmonite tra i bambini: "Molti sono ricoverati in ospedale"

La notizia rimbalzava già da qualche settimana e ora sembra aver trovato conferma. In diverse zone della Cina, compresa Pechino, è scoppiata unaepidemia diche colpisce soprattutto i bambini. ProMed, che monitora le epidemie in corso in tutto il mondo, ha emesso in questi giorni un avviso in cui parla di una "...

Polmonite misteriosa, è allarme in Cina: “Ospedali stracolmi di bimbi ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Cina, polmonite misteriosa tra i bambini: nuovo allarme dopo il covid Adnkronos

"Polmonite misteriosa nei bambini". L'allarme delle autorità cinesi

Moderato allarme in Cina, dove da qualche settimana si sta registrando una strana epidemia di polmonite tra i bambini. A 4 anni dallo scoppio della pandemia di Covid, che stando anche ai più recenti ...

Cina, nuovo allarme dopo covid: bambini colpiti da polmonite misteriosa

Dalla Cina un allarme sanitario a 4 anni dalla pandemia Covid. In molte metropoli cinesi è scattata l'emergenza sanitaria per una misteriosa polmonite che sta colpendo i bambini. Il primo 'alert' è ar ...