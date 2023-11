Pirro M5S | Favorevole ad educazione affettiva in scuole

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Ovviamente sono a favore dell’introduzione di queste discipline o insegnamenti nelle. Penso che vada ampliata la cultura dei nostri giovani anche sotto questi aspetti, dobbiamo abituarli a provare sentimenti, a saperli gestire e a saperli esprimere nella maniera corretta, per evitare escalation di aggressività come abbiamo purtroppo visto in queste settimane”. Così la senatrice Elisa(Movimento 5 Stelle), interpellata dalla Dire in merito all’opportunità o meno di inserire attività disessuale enelleitaliane, con percorsi formativi sulla parità di genere e sulla prevenzione di discriminazioni e violenza di genere, a margine di un evento oggi al ministero della Salute dedicato alla donazione e ai trapianti di organi, tessuti e cellule. (Red/Dire)