Pimenta | 'Gennaio interessante per i brasiliani | ecco cosa succede con Marcos Leonardo'

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Asarà un mercato ridotto ma molto, soprattutto per i giocatoriil cui campionato finisce a dicembre....

Pimenta : “Pogba è ottimista - si sta preparando per il ritorno. Gennaio mercato interessante per i brasiliani”

Calciomercato, i più preziosi nel campionato brasiliano: non c'è solo Marcos Leonardo

'Asarà un mercato ridotto ma molto interessante, soprattutto per i giocatori brasiliani il cui campionato finisce a dicembre'. Parole della procuratrice Rafaela: chi sono i 20 del ...

Pimenta: "Thuram-Juve A gennaio non forzeremo. Pogba è ottimista, su Marcos Leonardo chiedete alla Roma" - Sportmediaset Sport Mediaset

Da Marcos Leonardo-Roma all'ottimismo di Pogba: le parole di ... 90min IT

Ag. Pogba: "È un ottimista, si sta preparando a quando sarà possibile per lui rientrare"

"Non so cosa gli succederà, non ho niente da dirvi. Dopo si parla, ci si vede prima della Nazionale, si cena insieme agli amici. Conoscete Paul, è sempre molto sorridente, ma penso che la situazione ...

Juve, Pimenta rompe il silenzio sul futuro di Thuram: 'E' pronto per una grande squadra, ma...'

La super procuratrice Rafaela Pimenta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine del Social Football Summit svoltosi a Roma nelle giornate.