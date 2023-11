Pimenta chiama l’Inter | «Rinnovo Mkhitaryan? Noi siamo pronti!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Rafaela, procuratrice anche di, ha parlato deldel suo assistito con. La nota agente si è espressa anche su Khephren Thuram. Le sue parole a margine del Meeting Nazionale IAFAE ARRIVI ? Rafaelaè stata incalzata sul centrocampista dele sul fratello di Marcus Thuram: «Quanto manca al? NoiKhephren Thuram? Ho letto, come avete letto voi, ma è molto presto per saperlo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...