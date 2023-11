Pianto di Perla per Mirko | “L’unico uomo che ho amato! Mi hai fatta soffrire”

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nuovo faccia a faccia traBrunetti eVatiero, che si è anche lasciata andare ad unliberatorio. Ieri sera al Grande Fratello i due ex fidanzati si sono appartati in giardino per parlare della loro rottura e la gieffina ha iniziato a piangere. Lui per consolarla l’ha abbracciata e l’ha stretta a sé (qui il video). Ildi: “Tu sei statoche ho amato”. “Io non ti recrimino i tuoi atteggiamenti. La mia delusione è sul fatto che io sono stata cinque anni con una persone e poi ho visto questo ragazzo talmente diverso in così poco. Io a differenza tua sono migliorata e maturata. Tu invece ti sei trovato in alcune situazioni… A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Io mi ...