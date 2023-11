Piano traffico per Roma | Lungotevere off-limits per bus turistici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Addio ai pullmane agli open bus sul. Saranno circa 600mila gli autisti che, tra auto, moto e camion beneficeranno del provvedimento deciso dal dipartimento Mobilità del Comune di, insieme al Comando della polizia locale. La norma punta a far defluire ilche intasa le strade a ridosso del fiume e a fornire un’alternativa ai tanti pullman e bus, spesso complici di code e file sul. Si partirà da piazza dei Tribunali, per poi intervenire sulle aree specifiche.off-per i bus: ecco cosa cambierà Stop quindi per i bussue le prime aree dove questa misura sarà applicata asaranno ...