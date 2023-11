Piace anche al Napoli | dal Bologna avvisano | annuncio per gennaio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Illo osservano, intanto dail club partenopeo in vista del mercato di: l’degli emiliani L’inizio di stagione deludente deldi Garcia ha portato il presidente De Laurentiis, durante la sosta Nazionali in corso, a prendere una decisione del tutto inaspettata. Infatti il patron azzurro, dopo aver esonerato Garcia, ha affidato la panchina dela Walter Mazzarri. Un ritorno sorprendente, ben accolto dalla piazza partenopea. Inizialmente sembrava potesse farcela Tudor, ma le richieste del tecnico croato non hanno accontentato De Laurentiis. Infatti, fattore determinante nella trattativa è stata la richiesta contrattuale del tecnico toscano: solo sette mesi di contratto e un ruolo, sostanzialmente da traghettatore. Ruolo ...