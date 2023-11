‘Petrol Mafia’ | inchiesta sul sindaco di Campoli | proprietà vendute alla figlia 13enne per evitare sequestri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPeril sequestro di 24 immobili li ha ceduti alle sue due figlie, una delle quali neppure tredicenne, simulando una compravendita: viene contestato anche questo aldidel Monte Taburno (Benevento) Tommaso Nicola Grasso, finito al centro di un’indagine della Procura di Napoli e della Guardia di Finanza su una maxi frode da 150 milioni di euro, messa a segno nel settore della commercializzazione degli idrocarburi. Al primo cittadino già indagato per reati simili, viene contestata, tra l’altro, il reato di intestazione fittizia di beni. Lo scorso 16 novembre i nuclei della polizia economico finanziaria di Napoli, Frosinone e Trieste hanno sequestrato beni per 150 milioni di euro alle undici persone indagate in questa, tra cui figurano anche i vertici dei clan ...