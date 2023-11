Perla Vatiero apre il cuore a Mirko | “Ti ho amato | ma mi sono resa conto che ti facevo male”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Altro confronto andato in scena traBrunetti nella Casa del Grande Fratello: parole importanti tra i due gieffiniBrunetti stanno sempre di più colonizzando l’attenzione del pubblico del Grande Fratello. I due ex concorrenti di Temptation Island continuano a mostrare prese di posizione e segnali di riavvicinamento. Nelle ultime ore tra i due è andato in scena un nuovo confronto nella Casa, conche ricordando gli anni vissuti al fianco diha ricordato quanto Brunetti sia stato importante per lei. “A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Io miche ti ...