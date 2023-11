Perfino la Svizzera entra nel Blue Dot Network a guida Usa Tutti i dettagli

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Stati Uniti, Giappone, Australia, Regno Unito e Spagna hanno dato il benvenuto allanel comitato direttivo diDot, meccanismo di certificazioni lanciato nel 2019 (e rilanciato recentemente dall’amministrazione Biden) per promuovere standard elevati in termini finanziari, ambientali e sociali negli investimenti pubblico-privati nelle infrastrutture nel mondo, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Ovvero, anche per fronteggiare l’espansionismo cinese con progetti come la Belt and Road Initiative (la cosiddetta Via della Seta).Dot“rappresenta il futuro per uno sviluppo infrastrutturale sostenibile e inclusivo”, ribadiscono i partner in una nota diffusa per l’ingresso svizzero. “traiamo benefici dall’applicazione di standard riconosciuti ...