“Perché vuole stare con Mirko” Grande Fratello | Beatrice a Fiordaliso | senza freni su Perla

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 23 novembre 2023) Da quandoVatiero ha fatto il suo attesissimo ingresso nello spiato appartamento di Cinecittà nulla è stato più come prima, ma meglio, per i telespettatori del2023. Tutti vogliono scoprire com e andrà a finire conBrunetti. Confronti, abbracci e lacrime. La analisi lucida diLuzzi. L’ex coppia scoppiata a Temptation Island dopo quasi cinque anni di convivenza e un gran sentimento si è avvicinata sempre più appassionando il pubblico. PeròBrunetti è ancora legato a Greta Rossetti, anche se è molto confuso.Luzzi e, su lui eVatiero, ieri al2023., il ...