Perché sono sconfortanti le pagelle della Commissione europea L’analisi di Polillo

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’ultimo giudiziosulle politiche economiche e finanziarie dei Paesi membri dell’Eurozona è stato impietoso. L’esame è stato superato solo da 7 Paesi: Cipro, Estonia, Grecia, Spagna, Irlanda, Slovenia e Lituania. Gli altri 13stati ammoniti o bocciati. Come nel caso del Belgio,Finlandia,Francia eCroazia. In termini di Pil dell’Eurozona, solo una quota minima – poco più del 15 per cento del totale – ha passato l’esame. La stragrande maggioranza è caduta sul campo. In qualsiasi università del mondo, risultati così modesti avrebbero avute conseguenze serie per il corpo dei docenti. Dopo la certificazione del loro sostanziale fallimento. C’è da aggiungere che sul piano economico e finanziario, quello scarto tra il ...