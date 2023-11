“Perché si poteva salvare” Giulia Cecchettin | la verità del testimone | scoppia il caso sulle ricerche

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dalle 23,18 alle 23,40. Ventidue minuti, questo è il tempo in cuiha cercato di difendersi e di scappare dal suo assassino, il suo ex fidanzato Filippo Turetta. E questo è il tempo in cui forse avrebbe potuto essere salvata, ancheuna persona che ha assistito alla prima aggressione ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Ilè un vicino di casa della famiglia. Ilè un giovane operaio, appena diventato papà. Abita anche lui a Vigonovo, il paese della famiglia, vicino alla casa della giovane vittima. Quella sera si trovava sul balcone del suo appartamento a fumare una sigaretta, quando ha visto la scena e sentito le urla di. “Una ragazza gridava ...