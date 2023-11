Perché questa stretta di mano è una svolta

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ma Meloni non era isolata in Europa? E il governo “postfascista” non sarebbe rimasto fuori da tutte le decisioni europee importanti? Ecco. Ve le ricordate queste litanie subito dopo le elezioni? Ebbene signori, erano una montagna di balle. Giorgia non solo è culo e camicia, come si usa dire, con Ursula von der Leyen, ma ora addirittura anche col socialista Olaf Scholz. Il cancelliere forse non si è reso conto che con ladidi ieri ha legittimato Meloni. E quelladiè più importante del documento, per la verità fatto solo di buone intenzioni, che hanno firmato. Ieri a Berlino, Meloni si è portata dietro quasi tutto il governo e mezza Rai. Una giornata che segna un successo di immagine in Italia, come in Europa. Il governo Scholz è alla frutta, con il parlamento che neppure approva il bilancio ...