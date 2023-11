Perché nessuno parla più dell’Ucraina?

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023) C’è stato un tempo in cui l’Ucraina era la madre di tutte le battaglie. L’invasione russa ha costituito, secondo molti osservatori-servitori, il simbolo della democrazia e della libertà da difendere a ogni costo, la tutela del diritto internazionale,Stato potesse mai più violare la sovranità di un altro. Fanfare varie, riarmo militare a più non posso, mondo nel caos e un costo energetico-politico e militare senza precedenti per l’Europa – vera grande sconfitta di questo conflitto – ed eccoci qua, quasi due anni dopo, a dover ricordare a voi lettori che quella guerra è di fatto già finita senza però cheve l’abbia detto o l’abbia ancora ufficialmente fermata. Un gioco di magia dettato dai grandi interessi, null’altro: la ricerca disperata di un rinnovato ordine mondiale a primato Usa, il rafforzamento della Nato, ...