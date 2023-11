Perché Meloni governerà a lungo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gufi d’opposizione, sindacati, femministe e progressisti vari pensino pure a mettersi l’animo in pace e a fare le opportune scorte di Maalox. Ne avranno un disperato bisogno nei mesi a venire, allorquando inizieranno probabilmente a rendersi conto che i loro sogni di gloria e le loro aspirazioni vista esecutivo saranno destinati a rimanere tali. Giorgiaresterà ben salda a Palazzo Chigi ancora a. Con buona pace di odiatori, critici e detrattori. I segnali in tal senso, per chi vuol vederli, sembrano esserci tutti. Dopo più di un anno alla guida del governo, il presidente del Consiglio continua a godersi una luna di miele con gli elettori che appare infinita, potendo vantare tutt’oggi un ampissimo consenso nel Paese: tra tutti i leader del panorama politico nazionale laè infatti quello che gode di un grado di ...