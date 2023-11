Per qualche dollaro in più | la storia avventurosa di due cacciatori di taglie

(Di giovedì 23 novembre 2023) PERIN PIU' Warner TV Ore 21.20 Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Gian Maria Volontè. Regia di Sergio Leone. Produzione Italia 1965. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA Duediinseguono un feroce bandito l'Indio. L'occasione per prenderlo è quando il fuorilegge assieme ai suoi compari cerca di rapinare la banca di El Paso. Il pistolero più giovane vuole solo la taglia, il più vecchio vendicarsi (l'Indio gli uccise la sorella). PERCHÈ VEDERLO Perché fu la conferma due anni dopo l'inaspettato e portentoso successo di "Per un pugno di dollari" del talento barocco, immaginifico di Sergio Leone. Dopo essersi inventato Clint Eastwood nel film precedente, Leone trasse dall'oblio Van Cleef, un caratterista che s'era quasi ritirato, dopo aver ...

