Per Israele un “errore” necessario | i rischi dell’accordo sugli ostaggi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Diciamolo subito, a scanso di equivoci. Se nelle prossime ore, forse venerdì, 50israeliani – donne e bambini – torneranno a casa, ci auguriamo senza ulteriori intoppi, è perchéha resistito alle pressioni di chi voleva dissuaderlo dall’entrare a Gaza, ha resistito alle sirene di chi dal primo giorno di bombardamenti chiedeva “pause umanitarie” e argomentava che la reazione “sproporzionata” avrebbe fatto evaporare la solidarietà internazionale (ma quale?) per la mattanza del 7 ottobre. E ha invece esercitato la massima pressione su Hamas, mostrando tutta la sua forza e determinazione. Accordo doloroso Un accordo “doloroso e difficile” l’ha definito il presidente israeliano Isaac Herzog. Indubbiamente, perché il governo israeliano non ha ottenuto il rilascio senza condizioni di tutti i 240ancora nelle mani ...

Ma quanto avvenuto nella notte appena trascorsa conferma che le intese in piena guerra fra nemici mortali sono esposte a mille incidenti, malintesi o pretestisabotarle. Abbonatileggere ...

Papa Francesco ha incontrato i familiari di israeliani rapiti da Hamas e una delegazione di palestinesi. Un dialogo difficile, mentre ci si accorda per fermare per qualche giorno le ostilità ...

È fondamentale capire che quello che sta accadendo in Palestina non ha nulla a che vedere con gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Quello è stato l’evento che è servito per scatenare il conflitto cont ...