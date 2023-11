Paventi | «Inter | che calendario! Per Inzaghi c’è un tabù da sfatare»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo la sfida cruciale per il primo posto contro la Juventus, l’di Simoneavrà diversi impegni molto complicati a distanza di pochi giorni. Andreaha rilasciato anche un dato importante a Sky Sport per una gara in vista. IMPEGNI – Alla luce delle tante partite in pochi giorni per l’fino alla fine del 2023, serve avere la giusta mentalità e la giusta consapevolezza. Andreaha commentato il calendario in arrivo: «Dopo la Juventus, i nerazzurri avranno molte gare difficili da affrontare a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Ci saranno le trasferte di Benfica e Napoli che saranno decisive per Champions League e campionato. Oltre a queste, c’è undaper Simone. Da quando è andato via dalla ...