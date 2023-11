Pausa a Gaza Così l’Ue può avere un ruolo post bellico

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dalle 10’di questa mattina (le 9 in Italia) Israele ha messo inl’offensiva militare sulla Striscia di, seguendo l’accordo raggiunto con Hamas. Il gruppo politico/terroristico libererà il primo gruppo degli ostaggi rapiti nell’attacco del 7 ottobre venerdì mattina; Israele provvederà contemporaneamente al rilascio di detenuti palestinesi arrestati per atti di violenza in Cisgiordania in passato. Non è un “cessate il fuoco”, noi abbiamo usato il termine ‘operativa’”, ha detto uno dei portavoce militari israeliani, mettendo in chiaro che dopo i quattro giorni concordati per lo scambio di rapiti e prigionieri, gli attacchi di Israele riprenderanno. Tuttavia, l’accordo, negoziato dal Qatar (e da Egitto e Stati Uniti), segna il primo importante risultato diplomatico dall’inizio della guerra. A questo punto, secondo Hugh ...