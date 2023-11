Paura a Dublino | bambini presi a coltellate | fermato un uomo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il pomeriggio diè stato scosso da un’aggressione violenta e intenzionale. Tree due adulti sono stati feriti in modo sospetto, a quanto pare, da arma da taglio vicino a Parnell Square East, una zona frequentata della capitale irlandese. I dettagli sulla natura dell’incidente sono ancora sfocati, ma l’Irish Times ha riferito che, secondo fonti anonime, le vittime sono state prese di mira mentre uscivano da una scuola primaria, Gaelscoil Coláiste Mhuire, poco dopo le 13:40 ora locale. Nel tentativo di fermare l’aggressore, alcuni passanti hanno prontamente reagito. L’assalitore, presumibilmente l’artefice di quest’atto criminale, descritto “sulla cinquantina”, è stato anch’esso ferito e ricoverato in ospedale. Le forze dell’ordine lo hanno arrestato e hanno dichiarato che le indagini in corso escludono un movente terroristico. Al ...